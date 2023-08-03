Норвегия включена в список недружественных для РФ государств

Фото: www.globallookpress.com / cko

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Решение было принято правительством.

Норвегия включена в перечень стран, совершающих недружественные действия против дипломатических и консульских представительств России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Против страны будут введены ограничения, касающиеся работы посольств.

«Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России», — говорится в заявлении.

Так, за Норвегией теперь закреплен лимит в 27 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Между тем российские компании получат возможность увеличить объемы производства.