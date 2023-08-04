Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Что происходит с организмом в жаркую погоду и как климат сокращает жизнь?

Перепады температуры всегда плохо влияют на самочувствие и здоровье в целом. Научные факты подтверждают, что в жаркую погоду повышается смертность. По данным исследователей, прошлым летом от жары погибло более 60 тысяч европейцев, передает KP.RU.

Глобальное потепление ведет человечество к повышению смертности, объясняет директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

«Наблюдения показывают, что довольно резкая смена дневного зноя заметной ночной прохладой, судя по всему, тоже неблагоприятно влияет на продолжительность жизни. Наиболее болезненно такие колебания переносят люди с ослабленным здоровьем и представители старшего возраста», — заметил он.

Особенно сильно в жару страдает сердечно-сосудистая система. Хорошо известно, что заболевания системы кровообращения считаются самыми опасными для организма. Из-за высокой температуры организм теряет больше воды, и кровь становится более вязкой. При этом артериальное давление повышается.

Таким образом, пациентам в группе риска (страдающие лишним весом, диабетом, атеросклерозом, курильщики), организм которых имеет предрасположенность к тромбообразованию, а также людям с психическими заболеваниями, необходимо с большой осторожностью наблюдать за своим самочувствием. При появлении первых симптомов, необходимо сразу обратиться за консультацией к врачу, отмечает профессор Копылов.

К таковым относятся:

сердечная аритмия и боли в сердце;

одышка;

головная боль или головокружение;

боли в области сердца;

повышение артериального давления.

Бороться с жарой лучше всего лучше с помощью кондиционера или вентилятора. Также можно занавешивать окна, чтобы защититься от прямых солнечных лучей, но лучше в солнцепек находиться дома. Если вы вам пришлось оказаться на улице, не забудьте надеть головной убор и запастись водой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «африканская» жара накроет Москву и Санкт-Петербург.