Наглость поражает: пьяная мать с детьми в салоне устроила гонки с ГИБДД
Пьяная женщина попыталась скрыться от ГИБДД в Красноярском крае
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Ее не остановило даже изъятие первой пары ключей.
В Красноярском крае пьяная мать с двумя детьми в машине устроила гонки с полицией. Женщину с явными признаками алкогольного опьянения заметили очевидцы, они и позвонили в ГИБДД.
Инспекторы остановили автомобиль и забрали у автоледи ключи. Но она достала второй комплект и попыталась скрыться.
При этом во время погони один ребенок находился на пассажирском сидении, но не был пристегнут, а второго мать и вовсе держала на коленях. В итоге она все же решила, что от полиции ей не скрыться.
Свое поведение женщина объяснила тем, что очень торопилась домой кормить детей. В отношении нее составлено несколько протоколов о нарушении правил дорожного движения. Плюс, ей грозит наказание за неисполнение родительских обязанностей.