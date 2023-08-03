Протаранил на скорости: появилось видео последствий жуткого ДТП с автобусом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Водитель легковушки, как выяснилось, выехал на встречную полосу.

Под Уссурийском столкнулись минивэн и туристический автобус. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и на большой скорости протаранил пассажирский транспорт, в котором ехали около 50 человек.

От удара автобус пробил ограждение и съехал в кювет. Травмы получили водитель и несколько пассажиров, которые сидели спереди, а виновник аварии погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельное ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Грузовик, который двигался на большой скорости, внезапно потерял управление и впечатался в бетонный отбойник.

От удара кабина оказалась полностью смята, а кузов завалился на бок. Водитель скончался на месте еще до приезда скорой помощи.