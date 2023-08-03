На улице Екатеринбурга нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Ребенок смог назвать свое имя и возраст, однако место проживания выяснить не удалось.

В Екатеринбурге обнаружили пятилетнюю девочку без взрослых. Об этом сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, ребенка обнаружили прохожие на улице Баумана. Правоохранителям девочка назвала свое имя и возраст, но сказать, где живет, не смогла.

«В тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время он оставил ее одну на площадке, сказал, что скоро вернется, но не пришел», — рассказал Горелых, уточнив, что пока ребенок помещен в детский приют.

Правоохранители в настоящее время ищут родителей ребенка. По городу расклеены листовки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалый ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока его родители в состоянии алкогольного опьянения спали дома.