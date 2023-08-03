Посол Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении духа и буквы ДСНВ

Фото: www.globallookpress.com / Russian Embassy in the USA

Читайте нас в: Дзен Новости

США действуют в разрез со своими словами, ранее данными обещаниями, нарушая все мыслимые и немыслимые законы.

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении духа и буквы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Антонов напомнил, что американские власти отказались не только от заложенных в преамбуле Договора установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора. А именно там закреплены положения, ограничивающие количество стратвооружений.

«[Вашингтон] Нелегитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ: пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок. — РБК) и тяжелых бомбардировщиков», — подчеркнул российский дипломат, комментируя доклад Госдепартамента США о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности.

Анатолий Антонов отметил, что глобальной причиной кризиса вокруг соглашения стала именно гибридная война Запада против России. Посол напомнил, что США не оставят попыток нанести «стратегического поражения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область.