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Почему мировая экономика страдает от перебоев в поставках и повышения цен?

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российская тактика такова: Москва предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы якобы «сделать их зависимыми» от себя. Об этом сообщили в информационном агентстве Reuters со ссылкой на письмо политика.

Дипломат обратил внимание на то, что мировая экономика страдает от перебоев в поставках и повышения цен.

«Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — говорит глава европейской дипломатии.

По его словам, это происходит якобы для «создания новых зависимостей».

Боррель отметил, что Евросоюз будет прикладывать все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он заверил, что никаких ограничений в отношении российского экспорта продуктов и удобрений не существует.

Прежде лидер РФ Владимир Путин заявил, что западный бизнес наживался на зерновой сделке. Европейцы вывозили продовольствие с Украины и перепродавали его в «сытые» государства.

Власти Москвы неоднократно указывали на проблемы с реализацией части сделки, касающейся отечественной продукции. Отмеченные требования российской стороны не были удовлетворены.

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