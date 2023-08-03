Сразу шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область
Шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
В Минобороны России раскрыли подробности случившегося.
Сразу шесть БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область. Об этом заявили в Минобороны России. Уточнялось, что запускали беспилотники пособники киевского режима.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.
Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — подчеркивалось в заявлении.
Также отмечалось, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Эту же информацию подтвердил губернатор региона Владислав Шапша.
Ранее 5-tv.ru показал, как работает секретная лаборатория по разработке боевых дронов.