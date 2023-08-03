Часть улицы «парализовало» после коммунальной аварии в Екатеринбурге

Часть улицы затопило после коммунальной аварии в Екатеринбурге

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга / gibddekb96

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На месте работают городские службы. К каким последствиям все приведет?

Движение практически остановилось на одной из главных улиц Екатеринбурга из-за коммунальной аварии. Как сообщает URA.RU, все произошло на пересечении улиц Щербакова и Самолетной.

Уже известно, что произошел прорыв трубы с холодной водой. Транспорту по новому «озеру» передвигаться почти невозможно, поэтому частично движение ограничено.

На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции и коммунальные службы. Они обещают сделать все возможное для скорейшей ликвидации последствий аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после трагедии из-за прорыва трубы открылся ТЦ «Времена года». В результате ЧП погибли четыре человека. Еще несколько получили ожоги.