Парапланерист сломал позвоночник во время соревнований на Алтае

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Организаторы соревнований не поднимали вопрос об отмене соревнований. Но почему?

Соревнования Кубка России по параплану закончились трагедией для одного из участников. Мужчина получил компрессионный перелом позвоночника. Об этом рассказал ТАСС организатор мероприятия Артем Соколовский.

По его словам, спортсмен упал на горные скалы. Медицинские работники заключили, что травма не тяжелая, поэтому не требует хирургического вмешательства.

Также Соколовский добавил, что организаторы соревнований не поднимали вопрос об отмене соревнований.

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Инцидент произошел вблизи села Курай в Кош-Агачском районе Алтая.

На данный момент горно-Алтайская транспортная прокуратура назначила надзорные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств крушения. Они проведут проверку на предмет того, все ли требования воздушного законодательства соблюдались.

Ранее 5-tv.ru писал, что горящее обнаженное тело москвички обнаружили в Петербурге.