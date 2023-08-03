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Свою систему украинцы называют «натовской», а поэтому у них нет определенной дисциплины.

Точных сроков по украинскому контрнаступлению нет. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, которого цитирует украинский телеканал ТСН.

По его словам, никаких дедлайнов им никто ставить не может, кроме них самих.

«Никакого графика не существует», — отметил он.

Данилов с гордостью заявил, что их система считается «натовской», а значит командир самостоятельно решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной задачи.

Также секретарь отметил, что из-за огромного количества мин Вооруженные силы Украины (ВСУ) большую часть территории преодолевают пешком, а не на западной технике.

Прежде сообщалось, что войска Украины возвращаются к прежней тактике в ходе своего контрнаступления из-за того, что нынешние действия оказались неэффективны.

Соратники киевского режима планировали, что прорыв боевиков случится после нового наступления ВСУ на прошлой неделе, но они остались разочарованы. Атака украинской армии «не принесла значительных результатов».

Военная спецоперация, направленная на помощь жителям ДНР и ЛНР, которые уже много лет находятся под постоянным обстрелом киевского режима, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и начали снабжать Украину западным оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Киеву.