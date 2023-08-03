Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

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Из простого студента, уже лысеющего и лопоухого, бизнесмен превратился в принца из сказки. Как у него получилось?

Создатель ВКонтакте и Теlеgrаm Павел Дуров сегодня и в начале карьеры — два разных человека. До взлета благодаря разработке соцсетей он был лопоухим, рано начавшим лысеть студентом с редкой бородкой. Сегодня это гора мускулов, копна темных волос с выразительными скулами и идеальной кожей. Через что пришлось пройти гению ради красоты? Об этом в интервью KP.RU рассказал пластический и челюстно-лицевой хирург Дмитрий Давыдов.

Дуров вернулся из отпуска и свел с ума дам со всего света эффектными фотографиями (преимущественно без рубашки). Одновременно в сеть просочились снимки 18-летней давности. По мнению эксперта, почти всех результатов в преображении программист-миллиардер добился сам. Кроме аккуратно прижатых к голове ушей и роскошных волос. Отопластика и пересадка.

За 18 лет, полагает хирург, у Дурова сформировался лицевой скелет, возможно, изменился гормональный фон и образ жизни… Однако следов радикальных операций на «аватаре» врач не видит. А его коллега-косметолог Алина Щелкунова уверена, что красивые черты лица — результат серии вмешательств. Якобы у Павла стал аккуратнее подбородок и придал себе мужественности с помощью контурной пластики. Но скулы оставил свои.

Дуров изменился до неузнаваемости. www.globallookpress.com / lukomore. org

«Кажется, есть дистальный прикус: подбородок задвинут назад и выглядит миниатюрным. На свежих фотографиях почти правильная линия, тут помогает борода, но с вероятностью 99% было лечение у ортодонта. Заметна квадратная линия подбородка, у нижней челюсти выраженные углы, подчеркнутые бородой. Могу предположить, что в этой зоне поработали с помощью контурной пластики», — говорит специалист

Павел Дуров много работает в спортзале, что, конечно, очевидно. У него ухоженная кожа, правильно очерченные брови, идеальные черты лица и и спортивная фигура. Анна Щелкунова также подозревает его в легкой ринопластике и увлечении инъекционной косметологией

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