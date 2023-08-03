Тодоренко пожалела, что взяла сына на съемки: «Крика было на весь павильон»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Выходку старшего наследника Миши знаменитость назвала 30-ю минутами ада.

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на поведение старшего сына Михаила. Звезда взяла мальчика с собой на съемки телешоу, к тому же не впервые, но в процессе поняла — это была большая ошибка. Четырехлетка сорвал работу большой команды, пауза, которую его мама назвала 30-ю минутами ада, оказалась колоссально выматывающей для всех.

У Тодоренко и ее мужа Влада Топалова двое сыновей. Младшенький Мирослав появился на свет год назад, однако посвятить себя материнству полностью Регина не решилась. Она активно снимается, ведет блог, а чтобы побольше времени проводить с детьми, берет их с собой на работу. Последствиями делится в своем Telegram-канале.

На этот раз Миша решил не только наблюдать за съемками шоу, но и участвовать. Увидев, как другие дети (среди них был сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской Артемий) демонстрируют таланты, мальчишка смело отправился на сцену. Мама предупредила, что номера у дитятка нет, показывать нечего, но его было не остановить. А тут еще и ведущий проявил крайне несвоевременный энтузиазм и стал зазывать Мишу.

В итоге ребенок увидел, как девочка ест острый перец и не морщится. Решил повторить и переплюнуть — засунул целый перец — и произошел взрыв!

«Г — геройство или Г — глупость. Крика было на весь павильон, распухшие губки, слезы: „Мама, я горю! Спаси меня!“. Я заливала ему рот молоком и засовывала силой сыр, чтоб ему хоть чуть-чуть стало легче. 30 минут ада, и он как ни в чем не бывало с улыбкой на лице смотрел шоу», — рассказала Тодоренко.

Телеведущей удалось извлечь пользу из ситуации и урок для себя. Она увидела, как быстро дети могут переключаться с негативного опыта. И маме захотелось научиться у сына способности забывать плохое, отдаваясь положительным эмоциям. А недавно, писал 5-tv.ru селебрити проклинала себя за травму, которую Миша получил во время отдыха в Турции. В последний день отпуска малыша пришлось везти в больницу, чтобы зашивать рану на голове.