SHAMAN о выступлении в зоне СВО: «Людей, переживших такое, невозможно обмануть»

SHAMAN рассказал о поездке в Донбасс и концерте в зоне спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист выступил перед российскими солдатами в зоне спецоперации.

Певец и музыкант SHAMAN рассказал о том, как выступал для военных в зоне спецоперации. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» о поделился своими впечатлениям о выступлении и общении с солдатами.

«Наши парни прямо сейчас, рискуя своей жизнью, не обращая внимания ни на какие опасности, там, на передовой, несут самую ответственную и почетную службу — защищают Отчизну», — рассказал артист.

Он отметил, что после встречи с российскими бойцами не может перестать думать о тех, кто сейчас на передовой.

«Все мысли и молитвы сейчас с ними, а в их руках — будущее России», — добавил певец.

Рассказал SHAMAN и о том, как прошла первая встреча с военнослужащими, восхитился их мужеством и подчеркнул смелость находящихся в зоне СВО людей.

«Людей, переживших такое, невозможно обмануть. Они считывают тебя и мгновенно понимают — свой или чужой. А уже после этого мы беседуем, словно давно знакомы», — поделился певец.

Он добавил, что солдаты просили его, по возможности, передать привет родным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что снятый в зоне СВО клип SНАМАN набрал миллион просмотров менее чем за сутки.