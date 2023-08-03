Отдых не для всех: поток туристов из России в Европу почти иссяк

АТОР: поток туристов из России в Европу упал на 90%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Parra; 5-tv.ru

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В чем заключаются причины таких перемен?

Поток туристов из России в Европу упал на 90%, если сравнивать с допандемийными показателями. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Число поездок резко сократилось после ужесточения требований. Консульский сбор вырос, время рассмотрения увеличилось, а от заявителей теперь требуют больше документов.

Кроме того, некоторые страны вовсе отказались от выдачи виз россиянам. Это Бельгия, Дания, Нидерланды, Чехия и другие.

Однако есть государства, которые более лояльны к нашим путешественникам. Проще всего оформить разрешения на въезд в Грецию, Испанию, Италию и Францию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом 2023 года Турция впервые вошла в ТОП-5 стран, отдых в которых обходится дороже всего туристам из России. По данным АТОР, первое место в рейтинге самых дорогих турнаправлений заняли Мальдивы.