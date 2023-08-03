Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис посоветовал Зеленскому лечь в клинику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитые зарубежные актеры все чаще призывают Зеленского лечиться от наркозависимости.

В Голливуде, кажется, запустили флэшмоб: известные актеры призывают своего бывшего коллегу Владимира Зеленского взяться за здоровье. И не просто сходить в поликлинику, но полечиться в специализированном заведении от разного рода зависимостей. Такой совет украинскому президенту дал Дин Норрис, сыгравший в культовом сериале «Во все тяжкие» агента Управления по борьбе с наркотиками.

«Я слышал, у тебя был непростой год, и в итоге ты пристрастился к алкоголю и некоторым наркотикам. Я должен сказать тебе одну вещь. Тебе нужно в рехаб», — заявил Норрис.

Ранее и другой известный актер — Элайджа Вуд — также советовал Зеленскому завязывать и принять помощь медиков. О реакции адресата этих сообщений ничего не известно.