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Выяснилось, что украинские командиры, например, гонят боевиков на российские минные поля.

Общее число украинцев, покинувших свою страну, оценивается в 12 миллионов человек. А потери ВСУ на фронте достигли 350 тысяч человек. На этом фоне даже зарубежные СМИ говорят о катастрофических последствиях нынешней политики киевских властей для собственного народа. Как на Западе оценивают широко разрекламированное контрнаступление, знает корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Мировые издания единым фронтом раскритиковали киевский режим. Немецкий Die Welt предрекает Украине корейский сценарий.

То есть некую линию разграничения по примеру Пхеньяна и Сеула. Людей у ВСУ для дальнейшего наступления просто нет.

«Украина потихоньку исчезает как государство: она потеряла политическую независимость и подчиняется Западу, потеряла экономическую независимость и вынуждена подчиняться Западу, теперь же она теряет главное для любого государства — его народ, которым Украина жертвует каждый день», — говорит политолог, военкор на Донбассе Лиу Сивайя.

Хорватские журналисты проанализировали ситуацию на северном участке фронта. Там российская армия не только держит оборону, но даже перешла в наступление.

Речь идет о линии Сватово — Кременная, Лимане и, особенно, Купянске. Там находится крупный железнодорожный узел, оборонять который у ВСУ тоже нет ресурсов.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет ужасных поражений у Украины. А закончится все великой победой России», — прогнозирует политолог Джон Вароли.

Киев торопят с контрнаступлением — в НАТО ждут хороших новостей, а их нет. Ливанское издание Al Mayadeen пишет, что Вашингтон раскручивает свой военно-промышленный комплекс и экономически заинтересован в продолжении боевых действий. А вот украинские потери на Западе, наоборот, никого не интересуют.

«Только за последний месяц, а не за все контрнаступление, мы сейчас говорим о 26-27 тысячах солдат ВСУ убитыми, пропавшими без вести и критически ранеными. К этому стоит добавить раненых, которые после реабилитации смогут вернуться на поле боя», — добавляет Сивайя.

Американский журнал Time посчитал, что для успешного контрнаступления ВСУ нужно преимущество в живой силе три к одному. Не говоря уже о технике.

Но если оружие присылает Запад, хоть и не в том количестве, в каком хочется Владимиру Зеленскому, то вот с людьми на Украине трудно. Вот как мобилизация проходит во Львове.

Из-за дефицита живой силы немецкий Spiegel предрекает Украине окопный конфликт, который может растянуться на годы. Когда Киев окончательно растеряет свой наступательный потенциал, ВСУ придется переходить к обороне.

«Это общество, которым движет террор и страх. И оно продолжит пускать своих людей в эту мясорубку. Это заказ, который выполняют по воле Брюсселя, Лондона, Вашингтона. Так что, к сожалению, это продолжится», — констатирует Вароли.

New York Times пишет об огромном количестве раненых солдат ВСУ, которые поступают в полевые госпитали. После начала украинского контрнаступления в СМИ все чаще фигурирует термин «мясной штурм».

По-другому это действительно не назовешь. Украинские командиры гонят своих солдат на российские минные поля, прекрасно зная, что назад они не вернутся.

«Стратегии двух стран сильно отличаются: в то время как Россия, при помощи артиллерии, пытается сохранить жизни своих солдат, Украина жертвует ими, использует как расходный материал, больше переживая вооружение и технику, предоставленные западом», — объясняет Сивайя.

По разным оценкам, потери ВСУ оцениваются в 350 тысяч человек. Киевские власти не разглашают данные о погибших и раненых.

Более точно можно посчитать уехавших из страны - таких как минимум 12 миллионов, то есть каждый третий. За оставшимися мужчинами объявлена настоящая охота.