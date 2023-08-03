Сокрушительный удар: российские Т-80 ликвидировали украинскую ДРГ

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Тяжелая техника преодолела семь километров по бездорожью за считанные минуты.

Российские танкисты уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. Сначала ДРГ противника обнаружила разведка, затем в атаку пошли мотострелки.

После чего на подмогу выдвинулось подразделение танков Т-80. Тяжелая техника преодолела семь километров по бездорожью за считанные минуты и нанесла сокрушительный удар по украинским позициям.

Огонь корректировался с помощью беспилотников. А, отстрелявшись и получив подтверждение об уничтожении целей, экипаж Т-80 на полном ходу уехал обратно в район ожидания.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава РФ подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.