Боевые дроны и 3D-принтер: репортаж из секретной лаборатории в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov; 5-tv.ru

Российские специалисты печатают на 3D-принтере снаряды для дронов и не только.

Боевые дроны стали незаменимыми помощниками российских военных в зоне спецоперации. Разведчики восточного военного округа наладили их производство прямо на передовой. С помощью специальной техники создают не только запчасти, но и снаряды для беспилотников. За работой секретной лаборатории наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Тончайшая работа по созданию трехмерной модели вооружения. Спешить нельзя — нужно добиться идеальной формы.

«На данный момент делается снаряд для сброса — весь цикл занимает четыре часа», — рассказывает специалист.

Сотни уже готовых образцов, хвостовики. подвесы… Местоположение этой лаборатории по производству дронов строго засекречено. Как и большинство технологий.

Операторы БПЛА рассказывают о своих достижения с осторожностью, противник не должен узнать все их тайны.

«Еще четыре месяца назад мы догнали нашего соперника, сейчас мы уходим вперед. Им технологии все дают, они не разрабатывают. Мы дорабатываем. Идем вперед», — рассказал инженер с позывным «Вещий».

Создание дронов — процесс трудоемкий. Точность сброса и детонацию боеприпаса проверяют, как правило, на небольших целях. Только после успешных испытаний подвесы и хвостовики запускают в массовое производство.

На этих кадрах, полученных «Известиями», боевое применение одного такого готового образца. Коптер долетает до позиций противника, оператор нажимает кнопку — граната летит с подвеса зависшего над врагом беспилотника.

Точность попадания обеспечивают хвостовики-стабилизаторы. Тоже разработка разведчиков Восточного военного округа. Уникальная аэродинамика обеспечивает вертикальный полет: снаряд залетает прямо в окоп, даже несмотря на сильный ветер. И важно, что этот образец подходит ко всем типам взрывчатки

«Лучшие аэродинамические особенности. Больше разрывов. Нет такого что падает и не взрывается. Если количество разрывов у них из пяти два, то значит, что работает несовершенно», — объяснил инженер с позывным «Амур».

Наши разведчики учатся на ошибках противника. Такая возможность у них появляется регулярно. В том числе — и при захвате дрона ВСУ. «Врага» перепрошьют, доработают и отправят на фронт. Сражаться теперь уже на нашей стороне в этой воздушной битве технологий.