Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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По мнению некоторых экспертов, Запад «выбросит в окно» план президента Украины из десяти пунктов и заставит его отступить.

На переговорах в Саудовской Аравии страны «коллективного Запада» заставят президента Украины Владимира Зеленского капитулировать. Ему придется отказаться от своего плана по достижению мира на антироссийских условиях, уверен американский экс-разведчик и популярный политический блогер Скотт Риттер. Своим мнением о перспективах киевского режима он поделился в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер не сомневается, что Зеленскому придется отказаться от своих нереалистичных требований к Москве и видения ситуации в целом, пойти на значительные уступки. При любом раскладе, заявил бывший разведчик, план украинского лидера не имеет ничего общего с объективными перспективами в контексте спецоперации.

«На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен… Зачем Западу в отчаянии собираться и судорожно разрабатывать некую платформу для урегулирования, если они все выигрывают?», — рассуждал эксперт.

По мнению Риттера, не зря представителей России не позвали на предстоящие переговоры в Саудовской Аравии. Он считает, что США и их партнеры «проигрывают по-крупному», потому и не стали приглашать обе стороны вооруженного конфликта.

Владимир Зеленский обнародовал свой план осенью 2022 года. Он содержал, в том числе, пункты об обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, об обмене пленными в формате «все на всех», а также выводе российских войск, прекращении боевых действий и восстановлении территориальной целостности Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии состоятся в августе, его посетят представители порядка 30 стран. Так как Москвы нет в этом списке, Кремль, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет наблюдать за ходом встречи и выяснять ее истинные цели. Ранее, писал 5-tv.ru, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался принять участие в мероприятии, если на нем не будет российской делегации.