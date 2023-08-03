Экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта сообщила о смерти матери

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Певица похоронила самого близкого человека.

Российская певица, бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта (настоящее имя — Юлия Глебова) сообщила в соцсетях трагическую новость. Российская знаменитость опубликовала фотографию могилы самого дорогого человека — матери.

Мать российской певицы — Любовь Широкова — умерла 29 июля. Юлия Беретта не могла найти слов почти неделю. Фото она подписала короткими фразами.

«Царство небесное, мамочка моя… Светлая память», — написала певица.

Могила матери певицы усеяна цветами. Instagram* / juliaberetta1

Причину смерти матери Юлия Беретта назвать не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Натали преследует череда смертей близких людей.

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