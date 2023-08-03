🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: запаситесь терпением и используйте внутренние резервы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 3 августа, лучше потратить на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Идеален день также для заключения брака, раскрепощения в сексуальном плане. Также в этот день обостряется интуиция, что позволит принимать более правильные решения.

♈ Овны

Что касается зон комфорта: они позволяют чувствовать себя в безопасности, но они также ограничивают ваш рост. Что-то подсказывает, что вы готовы развиваться, вдохновлять и претендовать на свое место в центре внимания.

Космический совет: смело выходите из зоны комфорта.

♉ Тельцы

Если вы чувствуете себя особенно чувствительным сегодня, ничего страшного. Это может выражаться разными способами: повышенной эмоциональной уязвимостью или же недомоганием. С другой стороны, немного потерпев невзгоды, вы можете открыть для себя новое в привычном мире. Расслабьтесь, выпейте ромашковый чай и приготовьтесь удивляться.

Космический совет: Луна может принести в вашу жизнь что-то грандиозное!

♊ Близнецы

Не все находят чувство принадлежности там, откуда они родом. Это нормально. Важно помнить, что вы не одиноки, а роль наставника может взять на себя даже близкий друг. Пришло время открыть свое сердце и свой разум новым связям.

Космический совет: подчините себе эту историю.

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♋ Раки

Сегодня вы чувствуете себя сверхчувствительными. Вас может задеть даже случайная фраза от незнакомого прохожего, и так бывает. Избегать токсичной среды или людей в этот день может быть не такой уж плохой идеей. Однако, продираясь сквозь шипы, вы можете обрести истинную цель.

Космический совет: космос приносит ощущение ясности, когда речь заходит о вашей цели.

♌ Львы

У вас есть шанс расширить свою сеть контактов и круг общения. Если вы сомневаетесь, покажите настоящего себя. Есть и обратная сторона. Вы можете оказаться в кругу людей, которые лишь впустую мелят языками. Бойтесь слухов и лжи, а также предательства.

Космический совет: прекрасное время, чтобы расширить свой круг общения.

♍ Девы

Пришло время изменить свою жизнь, устроить небольшую революцию. Пришло время настроиться на свой истинный путь и цель. Не бойтесь устранить все, что стоит на пути твоего роста. Не бойтесь двигаться в ином направлении, даже если сначала это кажется неловким.

Космический совет: старые ключи не открывают новые двери.

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♎ Весы

Оставайтесь открытыми, даже если это кажется грязным, когда вокруг царит хаос, когда ваше ложное чувство безопасности разрушено и даже когда вам кажется, что все рушится вокруг вас, как карточный домик. Сегодня вам придется задержать дыхание и нырнуть так глубоко, как только возможно, почувствовать все эмоции и испытать человеческий опыт во всей его красе.

Космический совет: ваше сердце — величайший алхимик.

♏ Скорпионы

Бывают дни, когда вы чувствуете благодарность за эту любовную связь и за все, что она приносит в вашу жизнь. А потом бывают дни, когда все это кажется обременительным. Сделайте себя уязвимым, поддайтесь — и вы выиграете. Еще этот день хорош для изучения чего-то нового.

Космический совет: сделайте себя уязвимым, говорите о своих чувствах.

♐ Стрельцы

Колесо Сансары постоянно вращается. Иногда жизнь предлагает нам сладкие плоды нашего труда, а иногда заставляет выпить чашу яда. Помните, что все, что встречается на вашем пути, — ценнейший опыт, который нужно везти с собой по жизни, как багаж.

Космический совет: чаша яда — всего лишь ценный опыт.

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♑ Козероги

Кто сказал, что вы не можете получить то, чего хотите?! Вы в состоянии сами выбирать свою реальность, получая за это ценные призы. Задумайтесь перед тем, как сделаете выбор, и не торопитесь принимать сиюминутные решения.

Космический совет: если вы думаете о том, чтобы сказать «да», подумайте еще.

♒ Водолеи

Хороший способ подняться над бренным миром — воспринимать каждого человека как проявление Вселенной. Этот день — время рождения новых идей и время творить волшебство в сотрудничестве с таинственными силами. У вас может не быть средств или ресурсов, необходимых для воплощения вашего вдохновения, но вы можете создать идею, а воплотить ее позже.

Космический совет: это время рождения новых идей и время творить магию.

♊ Рыбы

Бывают времена, когда мы должны просто делать, просто работать, просто выкладываться изо всех сил. Вы находитесь в точке, когда вас просят нажать кнопку паузы и пополнить свои резервы для подготовки к следующему циклу.

Космический совет: ваши мечты и желания сбудутся в самый необходимый момент.

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