Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится с женой после 18 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Li Baodong

Читайте нас в: Дзен Новости

Что стало причиной неожиданного разрыва, бывшие супруги не сообщают.

Брак премьер-министра Канады Джастина Трюдо и журналистки Софи Грегори официально подходит к концу. Заявление об этом сделал лично премьер.

«Софи и я хотели бы сообщить, что <…> мы приняли решение расстаться», — написал в социальных сетях канадский политик.

Он также добавил, что данное решение было принято «после множества многозначительных и сложных бесед». В офисе премьер-министра также сообщили, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании. В этот период бывшим членам семьи необходимо решить вопросы относительно совместно нажитого имущества, а также определить, с кем из родителей останутся дети.

Брак политика и журналистки продлился 18 лет и считался довольно крепким. Джастин Трюдо женился на журналистке Софи Грегори в 2005 году, у супругов трое детей 15, 14 и девяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему во время развода Ида Галич изображала счастье на съемках.