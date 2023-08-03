Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; 5-tv.ru

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В Гидрометцентре предупредили о высоком ультрафиолетовом индексе в 14 регионах России. В ближайшие дни необходимо беречь себя с особой тщательностью.

В ближайшие дни в 14 регионах России ожидается «опасное солнце». О значительном повышении ультрафиолетового индекса сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Особенно осторожными стоит быть жителям и гостям Краснодарского края, Ставрополья, республик Северного Кавказа и Крыма, а также Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей. Ультрафиолет опасен для кожи и слизистой оболочке глаз, прямых солнечных лучей

Как рассказала диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, высокий индекс ультрафиолета связан с таким же повышенным риском получения солнечных ожогов. В опасности ваша кожа и слизистые оболочки (глаза, нос, рот и так далее). В человеческой коже, конечно, есть меланин, который защищает ее от воздействия УФ-лучей, но его возможности не безграничны. Когда он израсходует свои резервы, можем возникнуть ожог и связанные с ним неприятные последствия.

«Это не только боль, воспаление, краснота, но и риск возникновения меланомы — достаточно грозного онкологического заболевания. Поэтому, конечно, нужно как можно меньше находиться в это время на солнце. Особенно с 11:00 до14:00, а лучше (в некоторых регионах) с 10:00 до 16:00, пользоваться солнцезащитными кремами, причем наносить их каждые два часа и после каждого купания», — говорит эксперт.

В период «опасного солнца» лучше носить закрытую одежду из натуральных тканей, выбирать светлые оттенки. Нелишним будет головной убор — кепка, шляпа или хотя бы косынка. Специалисты настаивают на необходимости использования правильных солнцезащитных очков. То есть не просто оправы с затемненными стеклами, а модели с маркировками, подтверждающими определенный уровень блокировки УФ-лучей. Важно задуматься и о своем питании.

«Некоторые продукты и напитки тоже могут сыграть свою негативную роль как раз в получении солнечного ожога. Это в основном продукты, которые содержат фитокумарины. Это зелень: петрушка, пастернак, сельдерей, укроп; цитрусовые: лайм, мандарины, апельсины, грейпфрут. А также манго, инжир, фенхель — эти продуктов лучше избегать», — рекомендует диетолог.

Фитокумарины — элементы, способные накапливаться в организме и приводить к уменьшению запасов меланина. Что еще хуже — необязательно есть упомянутые продукты, рискованно даже попадание сока на кожу. Как отметила Соломатина, долька лимона в пляжном коктейле, оставившая микрочастицы на губах, может обеспечить ожог. Особенно у голубоглазых людей со светлыми волосами и кожей. А еще детей, их кожа тоже очень уязвима.

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