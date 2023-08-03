Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; 5-tv.ru

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Телеведущая Дана Борисова разрешила своей 15-летней дочери увеличить губы. Это не противоречит закону, но почему тогда сами косметологи против раннего «тюнинга»?

Все более молодые девушки обращаются к инъекционной косметологии и пластической хирургии. Они хотят, чтобы внешность соответствовала трендам или просто таким образом пытаются избавиться от комплексов. Как рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru главный врач центра эстетики и косметологии Татьяна Баллирано, одной из самых популярных процедур является увеличение губ. Очень часто желание девочек поддерживается родителями, и они сами приводят дочерей в клиники.

Одной из таких мама стала известная телеведущая Дана Борисова. Ее дочь Полина Аксенова сделала первый укол гиалуроновой кислоты в 15 лет. Объем губ увеличился незначительно, доза была небольшой, препарат сам по себе безопасен, если процедуру проводит ответственный и грамотный специалист. Тем не менее и Дана и Полина подверглись жесткому осуждению, школьница призналась, что была травмирована хейтерами.

Не в восторге от звездного решения и многие косметологи. В их числе и Татьяна Баллирано. Она считает, что девочка слишком юна для коррекции внешности. В первую очередь, потому что ее тело еще не сформировалось, внешность может значительно измениться за ближайшие несколько лет — и результат от инъекций в лучшем случае сойдет на нет. Эксперт заявила, что отказывается принимать клиенток младше 18 лет, если речь не идет о медицинских показаниях.

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Мне сказал юрист медицинский, что с 16 лет девочки могут сами приходить делать инъекции… Гиалуроновая кислота, наверное, самая безопасная процедура на сегодняшний день. Единственное, что девочка еще растет, организм растет, ткани растут и увеличиваются, поэтому я считаю, что до 18 лет какие-то инъекции делать, если это не по медицинским показаниям, наверное, неправильно… Лично мое мнение — я против. А так процедура никакой опасности не несет». — сказала Баллирано.

Как отметила специалист, в руках проверенного косметолога и при использовании качественных препаратов риски минимальны. В среднем в течение года гиалуроновая кислота как естественное для человеческого организма вещество рассасывается, а место инъекции принимает свой первоначальный вид. Увеличение губ филлерами и другие серьезные косметологические процедуры — другой вопрос. Последствия могут быть куда значительнее.

«У меня была девочка, которая пришла в 19 лет с просьбой поставить ей нити. Какая-то глупость! Или делать биоревитализацию… До 26 лет ткани еще развиваются, самообновляются, поэтому делать какие-то косметологические процедуры нецелесообразно вообще... Кожа может прекратить вырабатывать коллаген, гиалуроновую кислоту, влагу, сало. Чтобы была нормальная жизнедеятельность кожи и ткани, эти процедуры делать нельзя», — сказала эксперт.

Татьяна Баллирано отметила, что в редких случаях готова использовать ботокс при условии медицинской необходимости. Так, ортодонты направляют пациентов на инъекционные процедуры — они могут быть частью комплекса мер по исправлению прикуса, уколы ставятся, например, в жевательную мышцу. Если же речь идет о чисто эстетических мотивах, девушку лучше убедить повременить и позволить организму созреть, а уж потом, хорошо подумав и посоветовавшись с профессионалами, исправлять «недоработки» природы.

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