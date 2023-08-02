Полиция обыскивает здание Сената США из-за сообщений о вооруженном мужчине
Денис Птицын 14 0
Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch
На месте возможного происшествия работают экстренные службы.
Полиция Капитолия сообщила об обысках в зданиях Сената США в связи с сообщениями о возможном нахождении внутри вооруженного человека. Всех гражданских призывают найти укрытие.
Полиция осматривает Капитолий на предмет потенциального преступника и проводит эвакуацию из близлежащих к Сенату зданий.
К месту уже подъехали пожарные и другие экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция перекрыла шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой.