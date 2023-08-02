«Очень не нравится украинское зерно»: между Польшей и Украиной назревает конфликт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski; 5-tv.ru

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Страны все ближе и ближе подходят к конфликту, а Россия собирается за этим очень внимательно наблюдать.

Отношения между Украиной и Польшей развиваются очень стремительно и очень интересно. Об этом сообщил на встрече с журналистами на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заметил, что отношения двух стран — очень интересны с точки зрения истории, но и в настоящее время они остаются не менее сложными.

«Действительно, польским фермерам очень не нравится украинское зерно. Польским гражданам очень не нравятся расходы из своего бюджета на беженцев из Украины, которые совершенно не собираются никуда возвращаться, которые все больше и больше требуют. <…> А сами поляки имеют много претензий к Украине и исторические тоже события наложили такой глубокий отпечаток на современный характер и взаимоотношения», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что между Украиной и Польшей — много противоречий, они будут только накапливаться и расти.

«Мы наблюдаем за всем этим наблюдаем очень, очень внимательно», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких планах Польши на земли Украины намекнул президент РФ Владимир Путин.