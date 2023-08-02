Педофила, который надругался над детьми в летнем лагере Краснодара, арестовали

Суд арестовал мужчину, который надругался над детьми в летнем лагере Краснодара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

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Мужчина взят под стражу городским судом Анапы.

Анапский городской суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в педофилии. Его подозревают в том, что он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Суд рассмотрел материалы, в которых сказано, что подсудимый проник на территорию летнего лагеря «Счастливое детство». Там мужчина совершил противозаконные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Следствие подало официальный запрос с требованием заключить обвиняемого под стражу. Суд Анапы принял решение удовлетворить ходатайство и арестовал мужчину. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Также орган власти обратил внимание на то, что у мужчины нет определенного места жительства в Краснодарском крае. Суд принял решение арестовать обвиняемого до 29 сентября 2023 года.

Мужчина вел бродяжнический образ жизни и если бы он оставался на свободе, то смог бы скрыться от правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере Краснодара.