«График напряженный»: когда состоится встреча Путина и Эрдогана
Песков сообщил о подготовке ко встрече Путина и Эрдогана
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
О чем будут говорить лидеры двух стран?
В настоящее время ведется подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил на встрече с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что диалог планировался давно, но его пришлось перенести из-за выборов президента Турции.
«Перед выборами решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали бы обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции», — заметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что мешает встрече в первую очередь «напряженный график Эрдогана».
«Они несколько раз говорили по телефону, и условились уже в ближайшее время точно определиться. Во-первых, по месту, где это произойдет, и, во вторых, по срокам. Это будет все сделано по дипломатическим каналам», — сообщил журналистам Песков.
Ключевым вопросом переговоров станет «зерновая сделка», а также двусторонние отношения России и Турции.