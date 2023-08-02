В Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский

Фото: фото из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

Композитору было 55 лет на момент смерти.

В Москве скончался российский композитор Валерий Разумовский. Песни артиста исполнял Филипп Киркоров и многие другие эстрадные звезды. Друг композитора Игорь Наджиев сообщил о смерти Разумовского на своей странице в социальной сети.

«Вчера, 31 июля 2023 года, перестало биться сердце Валерия Разумовского — талантливого музыканта, композитора, аранжировщика и просто хорошего друга», — написал мужчина.

Композитору скончался на 56-м году жизни. Пока что о причинах смерти артиста не сообщается.

Разумовский написал музыку к сериалам «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». Долгие годы композитор сотрудничал с народным артистом России Максимом Дунаевским, а в его студии свои песни записывали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс и Анастасия Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла вдова российского поэта Анатолия Наймана.