Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Предательство в карьере и горе в семье. Как актриса пережила трудности?

Актриса Татьяна Конюхова — безусловный талант. Она снялась в множестве культовых картин, но так или иначе ей пришлось столкнуться с огромными трудностями, которые было очень тяжело пережить. Об этом рассказало издание KP.RU.

Проблемы в творчестве

В 1956 году в советском прокате вышел фильм «Карнавальная ночь». Но причем тут Конюхова? Дело в том, что режиссер картины Эльдар Рязанов изначально видел в главной роли именно ее, но только вот женщина сама отказалась от съемок. Она посоветовала попробовать в образе Лены Крыловой актрису Людмилу Гурченко. А причиной отказа стала мечта. Конюхова очень хотела сняться в картине «Хождение по мукам». И главную роль как раз утвердили за ней. Затем ей предлагали сыграть в фильме «Летят журавли», но в предвкушении съемок картины по романам Алексея Толстого она была вынуждена отказаться и от этого произведения. И тут судьба сыграла с женщиной злую шутку. Ей позвонили с «Мосфильма» и сообщили, что там решили отдать роль в «Хождение по мукам» другой актрисе.

«Я чуть не сошла с ума, у меня был какой-то тик. Я перестала есть, даже глотать не могла. Лежала в кровати и рыдала от этого предательства», — признавалась актриса.

Личная жизнь

На личном фронте дела обстояли более трагично. Конюхова была замужем три раза. С первым супругом Валерием Кареном она прожила в браке десять дней. Но тот оказался очень ревнивым человеком. Поэтому актриса его прогнала.

Вторым мужем Конюховой стал звукорежиссер Борис Венгеровский. Они прожили в браке больше четырех лет. Актриса вкалывала на съемках и постепенно любовь ушла. А потом она встретила легкоатлета Владимира Кузнецова. Именно он стал ее третьим мужем.

Пара прожила вместе 27 лет, но мужчина рано покинул этот мир. Ему было 54 года. У него нашли онкологию, но сделали это очень поздно. Актриса лежала с ним в больнице полтора месяца, но не смогла назвать ему настоящий диагноз.

«Врач, не сказав нам ни слова, уехала в отпуск. Пришел другой доктор, сел и сказал: „Владимир Васильевич, мы все для вас сделали, и ваша жена хочет забрать вас домой“. Я опешила, потому что об этом и разговора не было», — вспоминала актриса.

Доктор тогда рассказал мужчине, что у него рак. И перед смертью муж Конюховой не мог поверить в то, что любимая женщина ему врала и не назвала настоящий диагноз. Актриса плакала и пыталась убедить мужа в том, что врач ничего не знает. В итоге он испытал паралич и клиническую смерть. Вскоре супруга актрисы привезли домой. Там Кузнецов скончался на руках у Конюховой и своей матери.

Сейчас женщина преподает актерское мастерство. Она признавалась, что в следующей жизни она бы снова стала сниматься в кино.

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