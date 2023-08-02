«Люди могут вести полноценный образ жизни»: завершились Трансплантационные игры

Фото: Пресс-служба ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава РФ

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В соревнованиях приняли участие пациенты на диализе и после трансплантации органов.

В столице завершились вторые Всероссийские трансплантационные игры, которые прошли в период с 28 по 30 июля. В соревнованиях приняли участие пациенты на диализе и после трансплантации органов.

На большое спортивное событие приехали люди из разных уголков страны — более 150 человек. В турнире участвовали пациенты, которым пересадили донорские органы — почку, печень, сердце, легкие и так далее. Новоиспеченные спортсмены соревновались между собой в беге на разные дистанции, плавании, в играх по волейболу, баскетболу, бадминтону, и даже в турнире по шахматам, настольному теннису и так далее.

Специальными гостями мероприятия стали российская фехтовальщица и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве Софья Великая, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, а также главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и ведущий специалист проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российской Федерации Футбола Александр Ибрагимов.

В этом году в Играх участвовали даже подростки, а специально для детей организовали секцию с зарядками и «Веселыми стартами». Всего около 30 маленьких участников, которые пережили трансплантацию жизненно важных органов, приехали с родителями на масштабное мероприятие, чтобы соприкоснуться к спортивному событию и физической культуре.

«Мы не только разрешаем пациентам после трансплантации органов заниматься спортом, но и очень поощряем такое желание. Конечно, это не контактные виды спорта, и нагрузки должны быть в рамках разумного, но занятия физической культурой и здоровый образ жизни полезны всем без исключения», — поделился Сергей Готье, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, академик РАН.

По словам эксперта, большинству пациентов рекомендуется возобновить занятия спортом после реабилитации, которая обычно занимает около года. Тем не менее, даже в период восстановления можно заниматься легкой физической нагрузкой, например, зарядкой. Все зависит от состояния самого пациента.

«Я всегда с радостью участвую в таких мероприятиях, а здесь хочу поддержать и детей, и взрослых, которые показали, насколько нужно бороться. И со своей стороны, как спортсмен, я делюсь своим опытом и словами поддержки», — отметила Софья Великая.

«Благодаря тому, что медицина в нашей стране вышла на такой хороший уровень, в частности трансплантология, которая на передовом уровне, эти люди могут вести абсолютно полноценный образ жизни», — подчеркнул Шамиль Тарпищев.

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