«Всегда результативно»: Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Президент призвал держать высокую планку мероприятия.
Президент России Владимир Путин попросил министров подготовиться к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Об этом он заявил в ходе совещания с членами кабмина.
Российский лидер отметил, что форум всегда проходил результативно, эту планку нужно держать.
«Как правило, он проходит на хорошей ноте, с результатом большим. Нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа, результат должен быть достойный всех наших усилий, которые мы предпринимаем на этом направлении», — подчеркнул президент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин подвел итоги саммита Россия — Африка.