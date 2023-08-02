МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
В ноябре Дебору Броннерт сменит новый кадровый дипломат.
Великобритания планирует сменить действующего посла в России. Уже осенью место в диппредставительстве займет Найджел Кейси. Причины подобного решения МИД страны не называются.
«Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», — уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства.
Сейчас дипломатическую миссию в стране выполняет Дебора Броннерт. В Соединенном Королевстве добавили, что она будет переведена на другую должность, но продолжит работать в сфере дипломатии. Другие подробности не сообщаются.
Броннерт исполняла обязанности посла Британии в РФ с января 2020 года. Ранее, с 2011 года, она на протяжении четырех лет занимала пост посла в Зимбабве.
Кейси в России ранее уже работал. В 2000-х годах он занимал должность секретаря посольства Великобритании в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что посла США в РФ заметили подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла.