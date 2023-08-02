Путин заявил о попытках киевского режима запретить книги русских классиков

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Президент отметил, что у такой политики нет будущего.

Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, где затронули тему интеграции новых регионов РФ в общероссийское культурное пространство.

Жители субъектов, подчеркнул президент, бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Однако Украина не перестает пытаться уничтожить произведения соотечественников.

«У подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего», — отметил Путин.

С начала текущего года на Украине действует запрет на издательство и распространение книг авторства российских граждан. В прошлом году в стране запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. При этом ни для кого не секрет, что на Украине на русском языке говорит значительная часть населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чтокиевский городской совет запретил публичную демонстрацию музыки и книг на русском языке, а также концерты и культурно-образовательные услуги.