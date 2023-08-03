«Я не сообщала маме»: Чехова стала жертвой сексуальных домогательств в школе

Фото: Instagram* / achekhova

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Телеведущая вспомнила о болезненных случаях из школьной жизни.

Анфиса Чехова заявила, что в детском возрасте пострадала от сексуального домогательства со стороны школьного учителя физкультуры, об этом звезда рассказала в интервью изданию Газета.ру.

Преподаватель просил ее сфотографировать обнаженной по пояс, но это оказалось единственным случаем. Телеведущая также призналась, что помимо этого ей пришлось столкнуться с еще несколькими эпизодами домогательств в свой адрес от других учителей, которые проявляли к ней излишнюю заинтересованность и устраивали непристойные провокации. Ни об одном случае Чехова никогда не рассказывала родителям, надеясь только на себя.

«Я не сообщала маме, потому что мне казалось, что со всем справлюсь сама», - объяснила Чехова.

По итогу, ей удалось защитить себя и отстоять свою честь, поскольку, по словам ведущей, она обладает сильным характером.

Однако многие девочки, оказавшись в подобной ситуации, пугаются и падают духом. В таких случаях необходима помощь взрослых. Чехова посоветовала обращаться к родителям или сразу звонить в службу доверия, поговорить с детским психологом. При этом она отметила, что реакция родных может оказаться непредсказуемой. Ведь часто дети страдают от домогательств близких родственников, но даже родная мать отказывается в это верить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Холопа» Дибцева рассказала о травле со стороны школьной учительницы.

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