Три причины, почему стоит посетить Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»

Фото: Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Читайте нас в: Дзен Новости

В этом году фестиваль отмечает свой юбилей.

С 17 по 21 августа 2023 года в Крыму пройдет юбилейный V фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». В течение пяти дней в бухте Капсель гости смогут посетить пять ключевых фестивалей внутри общей культурной программы, увидят масштабную шоу-программу, а также посмотрят презентации инновационных современных разработок молодых российских ученых. Мы выделили три основные причины, почему необходимо съездить на главное культурное событие этого лета.

Во-первых, на юбилейном фестивале выступят такие энергичные и молодые артисты как SHAMAN, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, ST, Леша Свик, Анет Сай и другие. Также на главной сцене исполнят свои композиции такие мэтры отечественного шоу-бизнеса как Олег Газманов, Григорий Лепс и Николай Расторгуев. Всеми полюбившиеся хиты артистов заиграют свежими красками и обретут новое звучание.

Во-вторых, на фестивале «ТАВРИДА. АРТ» будет представлено новое выставочное пространство АРТ-ЭКСПО, которое можно будет посетить и после окончания фестиваля на круглогодичной основе. На экспозиции гости смогут познакомиться с основными периодами культурного развития российских регионов, а также прикоснуться к ремесленному производству. Более того, посетители смогут прийти на ярмарку-выставку проекта «Арт. Молодость», где можно будет увидеть вещи ручного труда молодых авторов и даже приобрести самодельные изделия, в том числе одежду, аксессуары и другое.

В третьих, гости фестиваля смогут даже посмотреть премьеры российских фильмов, а также прикоснуться к документальному кино. Более того, можно будет принять участие в карнавальном арт-шествии, которое направлено на поддержку культуры и искусства в России. Маршрут позволит познакомиться с интересными локациями фестиваля, а образы шествующих участников отразят многогранность России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму.