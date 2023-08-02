«Не может растопить жир»: поможет ли Семенович процедура по сужению лица

Фото: Instagram* / ann_semenovich

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Пластический хирург раскрыла секреты операции Skin tyte. Подойдет не всем?

Недавно певица Анна Семенович говорила о косметической процедуре на лице Skin tyte. Пластический хирург Мария Ситникова рассказала порталу «Страсти» более подробно об этой методике.

Врач сообщила, что данная процедура может сделать лицо более узким, но она является лишь дополнительным моментом в достижении желаемого результата.

«Ни одна аппаратная техника на сегодняшний день не может «растопить жир», — рассказала хирург.

Для борьбы с локальными отложениями наиболее эффективной техникой является липосакция.

Врач подчеркнула, что Skin tyte и подобные процедуры работают эффективно только при хороших исходных данных. Если у пациента проблемы с тургором кожи или опущение мягких тканей лица, то это уже повод для пластической операции. Skin tyte подходит тем, у кого есть незначительные возрастные изменения. Также пациент должен постоянно ухаживать за своей кожей и регулярно посещать косметолога. Как раз под эту процедуру идеально подходит Анна Семенович.

Врач отметила, что стоимость процедуры Skin tyte может доходить до 100 тысяч рублей. А это сравнимо с ценой пластической операции. Однако, эффект от Skin tyte продержится около одного-двух годов. А результат пластической операции может сохраниться до 10-15 лет.

Хирург предупредила, что не стоит экономить. Низкокачественные процедуры могут привести к серьезным последствиям, таким как пигментация, ожоги и рубцовые деформации. После аппаратных методик потребуется реабилитация, с отеками, болезненными ощущениями и возможным повышением температуры.

Важно помнить, что результат от аппаратной процедуры будет заметен не ранее, чем через три месяца, поэтому терпение и правильный уход после процедуры — ключевые факторы для достижения желаемого эффекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли удаленный из организма жир вернуться обратно.

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