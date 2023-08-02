Больше не по карману? Турция вошла в ТОП-5 самых дорогих направлений для россиян

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Страна пользуется безусловным спросом у туристов. Но во сколько обходится отпуск?

Летом 2023 года Турция впервые вошла в ТОП-5 стран, отдых в которых обходится дороже всего туристам из России. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Исполнительный директор организации Майя Ломидзе констатировала снижение спроса на путевки в Турцию из-за роста цен на отдых. Однако, отметила она, курорты страны все еще остаются направлением «номер один» для российских туристов.

По данным АТОР, первое место в рейтинге самых дорогих турнаправлений заняли Мальдивы. В среднем двум взрослым придется заплатить порядка 392 тысяч за отдых на Индийском океане. При планировании путешествия на Кубу приготовить нужно будет 239 тысяч рублей, а на Шри-Ланку — 213 тысяч рублей.

Турция расположилась на четвертом месте списка со средней стоимостью турпакета — около 183 тысяч на двоих. Замыкает пятерку самых дорогих стран Таиланд — направление обойдется соотечественникам почти в 176 тысяч рублей.

В заявлении отмечается, что Россия остается доступным направлением для туризма. Средний чек для желающих посетить уголки Необъятной составит в августе около 80 тысяч рублей.

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