Больше не по карману? Турция вошла в ТОП-5 самых дорогих направлений для россиян
Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
Страна пользуется безусловным спросом у туристов. Но во сколько обходится отпуск?
Летом 2023 года Турция впервые вошла в ТОП-5 стран, отдых в которых обходится дороже всего туристам из России. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Исполнительный директор организации Майя Ломидзе констатировала снижение спроса на путевки в Турцию из-за роста цен на отдых. Однако, отметила она, курорты страны все еще остаются направлением «номер один» для российских туристов.
По данным АТОР, первое место в рейтинге самых дорогих турнаправлений заняли Мальдивы. В среднем двум взрослым придется заплатить порядка 392 тысяч за отдых на Индийском океане. При планировании путешествия на Кубу приготовить нужно будет 239 тысяч рублей, а на Шри-Ланку — 213 тысяч рублей.
Турция расположилась на четвертом месте списка со средней стоимостью турпакета — около 183 тысяч на двоих. Замыкает пятерку самых дорогих стран Таиланд — направление обойдется соотечественникам почти в 176 тысяч рублей.
В заявлении отмечается, что Россия остается доступным направлением для туризма. Средний чек для желающих посетить уголки Необъятной составит в августе около 80 тысяч рублей.
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