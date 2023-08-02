Тренера «Зенита» Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Kulebyakin

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом отмечается, что наставнику удалось избежать более серьезных ограничений.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РСФ) дисквалифицировал главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Ему придется пропустить одну игру чемпионата РФ, следует из итогов заседания совета.

Председатель комитета РСФ Артур Григорьянц отметил, что Семаку удалось избежать дополнительной дисквалификации за удаление после выхода на футбольное поле во время проведения матча второго тура российской Премьер-лиги. Тогда петербургский ФК соревновался с «Ростовом». Главный арбитр по итогам матча показал тренеру «Зенита» красную карточку.

«Комитет принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, Семак пропустит только следующий матч третьего тура», — приводит «Спорт-Экспресс» слова члена Григорьянца.

Уточняется, что «Зенит» направлял комитету письмо с просьбой аннулировать красную карточку. Тем не менее, до игры «Зенита» в третьем туре ЧМ России-2023/24 против «Динамо» Семак допущен не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.