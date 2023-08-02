Российские подразделения отразили 12 атак ВСУ за сутки на донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Противник продолжает безуспешные попытки реализовать анонсированное контрнаступление.

В Минобороны сообщили, что за минувшие сутки защитники Донбасса отразили 12 вражеских атак в Донецкой Народной Республике. Об этом в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО рассказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, благодаря слаженным действиям российской авиации и артиллерии, а также подразделений «Южной» группировки войск ВС РФ удалось успешно отбить 12 атак ВСУ на донецком направлении. Уточняется, что действия украинских нацистов были пресечены в районе населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка.

Кроме того, российские военные нанесли поражение позициям противника в районах пяти населенных пунктов в ДНР.

«Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30», — уточнил Конашенков.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские медики заявили о колоссальном числе раненых боевиков ВСУ в ходе контрнаступления.