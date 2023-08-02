ВСУ снова попытались атаковать российский корабль в Черном море

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Боевики для этого использовали беспилотники. Но попытка не увенчалась успехом.

Киевский режим ночью снова попытался атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», — уточнил он.

Днем ранее, 1 августа, в Минобороны РФ сообщили о безуспешной попытке украинских нацистов атаковать гражданские транспортные суда, которые следовали к проливу Босфор.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили об ослаблении Украины решениями Путина.