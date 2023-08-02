Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Начало якобы контрнаступления серьезно ударило не только по технике, но и живой силе украинской армии.

Врачи на Украине сообщили о колоссальном числе пострадавших во время контрнаступления боевиков ВСУ. Медики рассказали об этом в беседе с изданием New York Times.

По их словам, из зоны СВО «постоянным потоком» доставляют раненых солдат. Отмечается, что в последнее время характер их травм изменился. Растет число украинских нацистов, которые подрываются на минах. Огнестрельных ранений в медпунктах фиксируют значительно меньше.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках тематического селекторного совещания 31 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что только за минувший месяц противник потерял более 20 тысяч боевиков ВСУ убитыми. Также было ликвидировано большое число вражеской техники, в том числе поставляемой на Украину Западом. По точным подсчетам ее число составило 2227 единиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили об ослаблении Украины решениями Путина.