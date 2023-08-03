Как из деревни: названы пять «убивающих» мужской образ ошибок

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

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Оказывается, допустить некоторые из них проще простого.

Существует пять деталей, которые сделают образ любого мужчины более дешевым. Об этом сообщила стилист Лена Червова.

Многие считают, что создать стильный мужской «лук» — это просто, но на самом деле это не так. Важно обращать внимание на аспекты, которые могут повлиять на общий вид, передает издание «Страсти».

Так, носки, которые не подходят под тон обуви, могут сильно испортить внешний вид. Важно, чтобы они хорошо сочетались с ботинками или вовсе были незаметны. Но, конечно, бывают и исключения — некоторая обувь подразумевает наличие высоких носков.

Обтягивающие футболки чаще всего выглядят плохо, удешевляя внешний вид мужчины, особенно если у него есть живот. Этот предмет гардероба должен быть свободным и не обтягивать тело.

Неухоженная и грязная обувь, будь то кроссовки, туфли или ботинки, сделает любой образ неаккуратным. Помимо этого, узкие рубашки, которые обтягивают живот и расходятся на пуговицах, точно не выглядят красиво.

Такой тренд пришел из Турции — этот образ должен подчеркивать мускулатуру, но по факту выглядит неопрятно. Лучше отдать предпочтение свободным и струящимся силуэтам: они всегда актуальны и удобны.

При выборе джемпера для многослойных образов стоит обратить внимание на толщину материала. Если переборщить с тонкостью, на рубашке под ним будут собираться складки, поэтому лучше покупать плотные вещи подходящего размера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти вещах, которые должны быть у каждого мужчины.