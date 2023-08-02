Это законно? Как обстоят дела с уличной торговлей в Петербурге

Корреспондент «Известий» рассказал о ситуации с уличной торговлей в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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В центре не пройти из-за продавцов сувениров, в спальных районах фруктами торгуют прямо с земли.

Уличная торговля портит исторический облик Петербурга. В центре не пройти из-за продавцов сувениров, в спальных районах фруктами торгуют прямо с земли, в переходах — запах рыбы и сала.

Законна ли такая продажа и можно ли избавиться от стихийных базаров? Выяснял корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru писал, что актуальная инициатива московских властей, которую поддержали в правительстве и оценили в Петербурге. За ночной тишиной на городских улицах теперь будет следить техника.

Специальные приборы — шумомеры — оценят уровень звука, который издает машина или мотоцикл. И, если он будет превышен, водитель получит штраф.