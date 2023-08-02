Тушат на фоне взрывов: пожар охватил десять заводов в Турции

Десять заводов загорелись в Турции в промышленном кластере

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

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К тушению привлекли более 100 единиц техники, включая самолеты и вертолеты.

Почти сутки тушат пожар в промышленном кластере в Турции — десять заводов в огне. Сообщается, что возгорание началось на фабрике по производству мебели.

От искр загорелись деревянные материалы, и пламя быстро распространилось по всей территории. Потом оно перекинулось на текстильное производство.

К тушению привлекли более 100 единиц техники, включая самолеты и вертолеты. Работу спасателей осложнили продолжающиеся взрывы.

На производстве использовали лаки, растворители и другие горючие вещества. Из-за возгорания пострадало 13 человек, включая нескольких пожарных.

Спустя много часов огонь смогли взять под контроль. Однако полностью потушить заводы пока не удается.

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