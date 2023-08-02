Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Боевики, как подчеркивается, уже столкнулись с дефицитом техники.

В Германии предрекают скорое завершение конфликта на Украине, и отнюдь не в пользу Киева. Немецкое издание Die Welt предполагает, что уже зимой западные страны начнут давить на Украину, добиваясь прекращения огня.

По данным издания, контрнаступление ВСУ длится уже более 60 дней, а единственное, чего добились украинские солдаты — это огромных потерь. Несмотря на многочисленные военные поставки, ВСУ не могут противостоять армии России.

Киевский режим уже столкнулся с дефицитом техники, боеприпасы на исходе. Авторы статьи полагают, что снабжать ВСУ скоро перестанут, так как надежды Запада не оправдались.

После этого, по данным издания, у Украины не останется выбора, кроме как заключить перемирие с Москвой. Также США уже начали задумываться о том, почему их помощь оказалась неэффективной, и куда все-таки уходят деньги, выделенные Киеву.

«Госдепартамент США утверждает, что в долгосрочной перспективе коррупция в украинском правительстве создает риски для эффективности помощи США. А, по большому счету, если переводить на обычный язык, это означает, что чем больше США будут помогать Украине деньгами, тем больше этих денег будет правительство Украины разворовывать», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.