Приказ уже отдан: Польша ответила на «нарушение» границ Белоруссией

Польша начала стягивать войска к границам с Белоруссией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; 5-tv.ru

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Минск настаивает, что предупреждал соседей о проведении учений.

Польша заявила, что наращивает группировку войск на границе с Белоруссией якобы из-за нарушения своего воздушного пространства. Министр обороны страны уже приказал увеличить число солдат и выделить дополнительные боевые вертолеты.

Белорусская сторона нарушение отрицает. Более того, Минск предупреждал соседей о проведении учений вблизи границы. Все последующие события белорусы расценивают как провокацию.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруссии также отметили, что всего за несколько часов до заявления соседей сообщалось, что польские радары не зафиксировали нарушения границы. После чего, вероятно, посовещавшись с заокеанскими хозяевами, в Варшаве изменили свое мнение.