Националисты вновь подвергли Донецк бесчеловечному обстрелу

Человек погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Из-за взрывной волны крыша и стены дома обрушились во двор.

Сегодня утром ВСУ вновь обстреляли Донецк. Снаряд попал в трехэтажный жилой дом и разнес квартиру, где в этот момент находились люди.

Вот эти кадры сделаны в первые минуты после взрыва. Один из жильцов, как уточняется, погиб на месте.

Пожилая женщина получила множественные порезы от осколков. Из-за взрывной волны крыша и стены дома обрушились во двор.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.