Производят из свиней? Раскрыта вся правда о влиянии коллагена на кожу

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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На что стоит обратить внимание перед использованием таких средств?

Эффективность коллагена является темой для дискуссий несмотря на то, что он содержится во многих косметических средствах. Помогут ли они выглядеть моложе, объяснила врач-косметолог Анна Дудина.

Коллаген, как уточняется, является основным «строительным материалом» для множества тканей человеческого организма. Он обеспечивает здоровье костей и суставов, помогает волосам сохранять красоту, а также поддерживает эластичность кожи.

Такие волокна производятся клетками в средних слоях эпидермиса — фибробластами, передает издание «Страсти». При этом возраст замедляет естественный синтез коллагена, тем самым нарушая структуру волокон.

Это не только ухудшает внешний вид кожи, но и приводит к иным признакам старения. Дудина пояснила, что существует несколько видов коллагена:

Морской — его получают из раковин моллюсков и чешуи рыб. Из-за состава аминокислот он имеет способность оперативно проникать внутрь кожи, инициируя выработку телом своего коллагена.

Животный — он производится из хрящей, кожи и суставов рогатого скота, свиней и птиц. Простота добычи делает его относительно дешевым, но размер молекул не позволяет им полноценно преодолеть внешнюю защиту кожи.

Растительный коллаген содержит фитоэстрогены, считающиеся аналогами женских половых гормонов. Это обеспечивает средствам на их основе наиболее мощный омолаживающий эффект, но это скорее растительные протеины.

При этом производители косметики зачастую для усиления эффекта добавляют к коллагену вытяжки лекарственных трав, витамины и гиалуроновую кислоту. Однако введение препараторов на основе коллагена в дерму с помощью инъекций, как подчеркивается, позволяет оперативнее всего стимулировать выработку собственного «строительного материала».

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